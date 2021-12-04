Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Adana Demirspor'u ağırladı.Medical Park Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.Bordo - mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Nwakaeme ve 56. dakikada Marek Hamsik kaydetti.Bu sonucun ardından üst üste 8. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 39'a yükselterek liderliğini sürdürdü. 3 maç aradan sonra mağlubiyet alan Adana Demirspor ise 20 puanla 10. sırada yer aldı.Trabzonspor, gelecek hafta Antalyaspor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor ise Giresunspor'u ağırlayacak.Trabzonspor, 27 maç ile 1995-96 sezonun ardından en uzun yenilmezlik rekoru kırdı.Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 27 maçta yenilmedi.Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.Trabzonspor, geçen hafta ligde Vavacars Fatih Karagümrük ile yaptığı maçın 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.Bordo-mavililer, Adana Demirspor karşısına Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Edgar, Hugo, Denswil, Berat Özdemir, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme ve Cornelius 11'ile çıktı.Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Trondsen'in yerine sol bekte Denswil, Djaniny'in yokluğunda ise Berat Özdemir forma giydi.Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Yunan futbolcusu Bakasetas, yedek kulübesinde yer aldı. Gaziantepspor ve Vavacars Fatih Karagümrük maçında takımda forma giyemeyen Bakasetas, maç kadrosunda bulunmasına karşın sahaya yedek çıktı.Trabzonspor taraftarları, maça ilgi gösterdi. Bordo-mavili takımın karşılaşması öncesi kombine kartlarla birlikte 33 bin bilet tükendi. Taraftarlar, maç öncesi Abdullah Avcı'ya da sevgi gösterilerinde bulundu.Trabzonspor'un santrfor oyuncusu Andreas Cornelius, 11. dakikada Adana Demirspor'lu Samet Akaydın ile kafa kafaya çarpıştı ve yerde kaldı. Oyun alanında tedavisi yapıldıktan sonra sedye ile oyundan ayrılan Cornelius'un yerine 13. dakikada Fode Koita oyuna dahil oldu.Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, 26. dakikada Hamsik'in pası ile sağ kanattan ceza sahasında çizgiye indi. İçeriye çevirdiği topta Nwakaeme'nin vuruşu direkten döndü, önüne düşen topla yeniden buluşan Nijeryalı yıldızın yaptığı tek vuruş ağlarla buluştu ve Trabzonspor 1-0 öne geçti.Adana Demirspor'da 45+2. dakikada gelişen atakta savunmadan seken top, ceza sahası içindeki Svensson'un önüne düştü. Norveçli futbolcunun boş pozisyonda yaptığı vuruş, üstten auta gitti.1 dakika sonrasında sağ kanattan yapılan ortada Mario Balotelli altıpas içerisinde topla buluştu. İtalyan golcünün tek vuruşu üstten dışarı gitti.Mücadelenin 56. dakikasında rakip yarı sahada yer alan Trabzonspor'da Nwakaeme, sol kanatta orta çizginin biraz ilerisinde topla buluştu, savunma arkasına kaçan Marek Hamsik'i gördü. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Hamsik, şık bir kontrol ve şık bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi.5. dakikada Balotelli'nin ceza alanı hemen dışından sol çaprazdan şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak tehlikeyi önledi.6. dakikada Samet Akaydın ile hava topunda çarpışan Cornelius, başına aldığı darbe sonucu oyuna devam edemeyerek yerini Koita'ya bıraktı.20. dakikada Abdülkadir Ömür'ün kafa ile indirdiği topu ceza alanı içinde Nwakaeme gelişine kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.26. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ taraftan ceza alanı son çizgisine inen Dorukhan Toköz'ün pasında Nwakaeme'nin şutunda top yan direkten döndü. Dönen top ile tekrar buluşan Nwakaeme, meşin yuvarlağı bu kez de yerden vuruşla filelere gönderdi: 1-039. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında sağ taraftan Koita'nın şutunda top kaleci Muric'te kaldı.45+2. dakikada sol taraftan yapılan ortayı Balotelli kafa ile arka taraftaki Svensson'un önüne indirdi. Ancak bu oyuncu kötü bir vuruşla topu üsten auta gönderdi.45+3. dakikada Akintola'nın soldan ortasında Svensson, topu Balotelli'ye indirdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutunda top üsten auta çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.53. dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında, ceza yayı üzerinde Balotelli'nin şutunda, top savunmada Berat Özdemir'den döndü.54. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye yükseltti. Nwakaeme'nin soldan ortasında, savunmanın arkasında topu kontrol eden Hamsik, kaleci Muric'in yanından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-068. dakikada Vargas'ın ceza alanı ön çizgisi yakınından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sol tarafına yatarak tehlikeyi önledi.83. dakikada Vargas'ın sağdan ortasında, Dorukhan Toköz'ün ters vuruşunda Uğurcan Çakır'ın çeldiği top üst direkten döndü. Daha sonra Uğurcan, tekrar tehlikeyi önledi.Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.Medical ParkFırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem BayıkUğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Edgar, Hugo, Denswil, Berat Özdemir, Siopis (Dk. 85 Peres), Hamsik, Abdülkadir Ömür (Dk. 86 Yusuf Sarı), Nwakaeme, Cornelius (Dk. 13 Koita- Dk. 72 Bakasetas)Muric, Svensson (Dk. 80 Tarık Çamdal), Samet Akaydın, Deli, Rassoul, Sinan Kurt, Stambouli, Yunus Akgün (Dk. 80 Metehan Mimaroğlu), Bjarnason (Dk. 61 Vargas), Akintola (Dk. 72 Assombalonga), Balotelli,Dk. 26 Nwakaeme, Dk. 54 Hamsik (Trabzonspor)Dk. 82 Balotelli (Adana Demirspor)