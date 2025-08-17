17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
16:00
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
16:00
17 Ağustos
M. United-Arsenal
18:30
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
18:00
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
16:00
17 Ağustos
Angers-Paris FC
18:15
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
18:15
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
18:15
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
0-116'
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
15:30
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Leverkusen'den Fenerbahçe'ye cevap: "25 Milyon Euro"

Fenerbahçe'nin 20 milyon Euro'luk teklif yaptığı Exequiel Palacios için Bayer Leverkusen'in en az 25 milyon Euro talep ettiği ileri sürüldü.

calendar 17 Ağustos 2025 12:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Leverkusen'den Fenerbahçe'ye cevap: '25 Milyon Euro'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giriş yapan Fenerbahçe, orta sahaya uygun bir transfer gerçekleştirebilmek için harekete geçti.

Sarı-lacivertlilerin orta saha listesine en son olarak Bayer Leverkusen forması giyen Exequiel Palacios dahil olmuştu.

DEVİN ÖZEK BAĞLANTILARINI KULLANIYOR!

2022-2025 yılları arasında Bayer Leverkusen'de görev yapan Fenerbahçe'nin Futbol Direktörü Devin Özek, bağlantılarını kullanarak transferi sonlandırmaya çalışıyor. 

ALMANLAR EN AZ 25 MİLYON EURO İSTİYOR!

Özek'in, Palacios için Bayer Leverkusen'e 20 milyon Euro tutarında bir teklif yaptığı belirtilmişti. Alman kulübünün ise 26 yaşındaki Arjantinli futbolcusu ise en az 25 milyon Euro talep ettiği ileri sürüldü. 

Leverkusen ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Exequiel Palacios'un 40 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. 


 


 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
3 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
4 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
10 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.