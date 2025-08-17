Leverkusen'den Fenerbahçe'ye cevap: '25 Milyon Euro'

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giriş yapan Fenerbahçe, orta sahaya uygun bir transfer gerçekleştirebilmek için harekete geçti.
Sarı-lacivertlilerin orta saha listesine en son olarak Bayer Leverkusen forması giyen Exequiel Palacios dahil olmuştu.
DEVİN ÖZEK BAĞLANTILARINI KULLANIYOR!
2022-2025 yılları arasında Bayer Leverkusen'de görev yapan Fenerbahçe'nin Futbol Direktörü Devin Özek, bağlantılarını kullanarak transferi sonlandırmaya çalışıyor.
ALMANLAR EN AZ 25 MİLYON EURO İSTİYOR!
Özek'in, Palacios için Bayer Leverkusen'e 20 milyon Euro tutarında bir teklif yaptığı belirtilmişti. Alman kulübünün ise 26 yaşındaki Arjantinli futbolcusu ise en az 25 milyon Euro talep ettiği ileri sürüldü.
Leverkusen ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Exequiel Palacios'un 40 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.
