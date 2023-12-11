Levent Tüzemen: 'Savcılar el koymalı!'

Levent Tüzemen, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasının ardından bir paylaşımda bulundu.



Tüzemen, savcıların acilen olaya el atması gerektiğini söyledi.



Levent Tüzemen'in yaptığı paylaşım şu şekilde:



"Geçmiş olsun Halil Umut Meler. Utanç gecesinin sorumluları yumruğun hesabını vermeli. Savcılarımız olaya acilen el koymalı. Bu yumruk Türk futboluna atılmıştır. Tüm dünya bu rezaleti yayınlayacaktır. Yazıklar olsun."





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