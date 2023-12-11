Levent Tüzemen: "Savcılar el koymalı!"

Levent Tüzemen, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com
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Levent Tüzemen: 'Savcılar el koymalı!'
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11 Aralık 2023 22:54
Levent Tüzemen, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasının ardından bir paylaşımda bulundu.

Tüzemen, savcıların acilen olaya el atması gerektiğini söyledi.

Levent Tüzemen'in yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Geçmiş olsun Halil Umut Meler. Utanç gecesinin sorumluları yumruğun hesabını vermeli. Savcılarımız olaya acilen el koymalı. Bu yumruk Türk futboluna atılmıştır. Tüm dünya bu rezaleti yayınlayacaktır. Yazıklar olsun."

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