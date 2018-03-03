Leroy Sane: 'Guardiola basit oynayın diyor'

'nin yükselen yıldızı'nın oyununa olan etkisini anlattı.İspanyol hocanın kendisini ciddi anlamda geliştirdiğini belirten Sane, "Guardiola bizim sadece 'basit oynamamızı' talep ediyor. Her maçta, her idmanda, sürekli bunu duyuyorum. 2 metreye pas atmamızı istiyor. Basit hata yapmamamızı ve topu kaybederek rakibe kontra şansı vermemesi istiyor. Bunlar aptalca hatalar ve benden, diğer oyunculardan geliştirmemizi istediği şey bu. Buraya gelir gelmez beni eleştirmeye başladı. Bana oyunda geliştirebileceğim noktaları gösterdi ve 'Böyle yapmalısın dedi. Dediği gibi yaptım ve bu bana yardım etti. Bir süre sonra, "Bana gerçekten faydası oluyor" diyorsun. Oyunu senin için kolaylaştırıyor." ifadelerini kullandı.Bu sezon Manchester City'de 37 maça çıkan ve 2564 dakika sahada kalan Sane, 12 gol ve 15 asistlik bir performans sergiledi.