Leon Bailey tercihini yaptı! Jamaika...

Bundesliga takımlarından Leverkusen'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren 21 yaşındaki forvet oyuncusu, Milli Takım için tercihini yaptı.veMilli Takım'larında oynama şansı olan Bailey, doğduğu yer olan Jamaika için oynamak istediğini açıkladı.Bailey, Jamaika'nın Bonaire ile oynayacağı maçta süre alması halinde kariyerinde ilk kez Milli Takım forması giyecek.