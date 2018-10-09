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Leon Bailey tercihini yaptı! Jamaika...

Bundesliga ekibi Leverkusen'in genç yıldızı Leon Bailey, Milli Takım tercihini yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Leon Bailey tercihini yaptı! Jamaika...
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09 Ekim 2018 17:29
Bundesliga takımlarından Leverkusen'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren 21 yaşındaki forvet oyuncusu Leon Bailey, Milli Takım için tercihini yaptı.

Almanya ve İngiltere Milli Takım'larında oynama şansı olan Bailey, doğduğu yer olan Jamaika için oynamak istediğini açıkladı.

Bailey, Jamaika'nın Bonaire ile oynayacağı maçta süre alması halinde kariyerinde ilk kez Milli Takım forması giyecek.

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