Lemina 90 oynadı, Gabon galibiyeti aldı

Afrika Dünya Kupası Elemeleri F Grubu 6. hafta maçında Gabon, Kenya'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lemina 90 oynadı, Gabon galibiyeti aldı
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23 Mart 2025 18:00
Son güncelleme 23 Mart 2025 18:02
Afrika Dünya Kupası Elemeleri F Grubu 6. hafta maçında Gabon ile Kenya karşı karşıya geldi.

Nyayo National Stadyum'da oynanan maçta Gabon, Kenya'yı 2-1 mağlup etti.

Gabon'un golleri 17. ve 53. dakikada Pierre Emerick Aubameyang'tan geldi.

Kenya'nın tek golünü ise 63. dakikada Michael Olunga kaydetti.



LEMINA 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Galatasaray forması giyen Gabonlu oyuncu Mario Lemina, takımı adına 90 dakika sahada kaldı.

GABON SERİYE BAĞLADI

Bu sonuçla birlikte Gabon, F Grubu'nda çıktığı 6 maçta 5. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

Kenya ise 6 puanla 4. sırada yer alıyor.

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