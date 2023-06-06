Leipzig'den 24 milyon euro'luk transfer!

Alman ekibi Leipzig, Hoffenheim forması giyen Christoph Baumgartner'i kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Leipzig'den 24 milyon euro'luk transfer!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Haziran 2023 21:15
Almanya Kupası'nda zafere ulaşan Leipzig, yeni sezon transfer çalışmalarına hızlı başladı.

Alman devi, Hoffenheim forması giyen 23 yaşındaki golcü oyuncu Christoph Baumgartner'i kadrosuna kattı. 

Leipzig, 24 milyon euro karşılığında Hoffenheim ile anlaştı.

Avusturyalı golcü oyuncu Leipzig ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Christoph Baumgartner, geçtiğimiz hafta verdiği röportajda, ''Kariyerimde bir sonraki adıma hazırım'' söylemiyle transfer olacağının sinyallerini vermişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

23 yaşındaki genç yıldız Hoffenheim formasıyla çıktığı 36 karşılaşmada 7 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery