Leipzig'den 24 milyon euro'luk transfer!

Almanya Kupası'nda zafere ulaşan Leipzig, yeni sezon transfer çalışmalarına hızlı başladı.
Alman devi, Hoffenheim forması giyen 23 yaşındaki golcü oyuncu Christoph Baumgartner'i kadrosuna kattı.
Leipzig, 24 milyon euro karşılığında Hoffenheim ile anlaştı.
Avusturyalı golcü oyuncu Leipzig ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Christoph Baumgartner, geçtiğimiz hafta verdiği röportajda, ''Kariyerimde bir sonraki adıma hazırım'' söylemiyle transfer olacağının sinyallerini vermişti.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
23 yaşındaki genç yıldız Hoffenheim formasıyla çıktığı 36 karşılaşmada 7 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
Alman devi, Hoffenheim forması giyen 23 yaşındaki golcü oyuncu Christoph Baumgartner'i kadrosuna kattı.
Leipzig, 24 milyon euro karşılığında Hoffenheim ile anlaştı.
Avusturyalı golcü oyuncu Leipzig ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Christoph Baumgartner, geçtiğimiz hafta verdiği röportajda, ''Kariyerimde bir sonraki adıma hazırım'' söylemiyle transfer olacağının sinyallerini vermişti.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
23 yaşındaki genç yıldız Hoffenheim formasıyla çıktığı 36 karşılaşmada 7 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
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