Bundesliga'nın 32. haftasında Mainz, sahasında Red Bull Leipzig'i konuk etti. Son haftalarda büyük bir düşüşe geçen Leipzig, deplasmanda Mainz'a 3-0 yenildi ve son 4 maçtaki 3. yenilgisini aldı.Ligde kalma adına kritik bir galibiyet alan Mainz'a galibiyeti getiren goller 29. dakikada De Blasis, 85'de Maxim ve 90+1. dakikada Baku kaydetti.Son 2 maçta kalesinde 8 gol gören Leipzig, Şampiyonlar Ligi potasının da 5 puan gerisine düştü.Bu sonucun ardınadn Mainz, 33 puana çıktı ve küme düşme hattının 3 puan önünde yer aldı. Leipzig ise 47 puanla 6. sırada kaldı.