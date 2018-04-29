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Leipzig, baş aşağı düşüyor!

Bundesliga'nın 32. haftasında Mainz, sahasında Leipzig'i 3-0 yenerken Leipzig, üst üste 4. maçını da kazanamadı.

Kaynak: Sporx.com
Leipzig, baş aşağı düşüyor!
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29 Nisan 2018 18:26
Bundesliga'nın 32. haftasında Mainz, sahasında Red Bull Leipzig'i konuk etti. Son haftalarda büyük bir düşüşe geçen Leipzig, deplasmanda Mainz'a 3-0 yenildi ve son 4 maçtaki 3. yenilgisini aldı.

Ligde kalma adına kritik bir galibiyet alan Mainz'a galibiyeti getiren goller 29. dakikada De Blasis, 85'de Maxim ve 90+1. dakikada Baku kaydetti.

Son 2 maçta kalesinde 8 gol gören Leipzig, Şampiyonlar Ligi potasının da 5 puan gerisine düştü.

Bu sonucun ardınadn Mainz, 33 puana çıktı ve küme düşme hattının 3 puan önünde yer aldı. Leipzig ise 47 puanla 6. sırada kaldı.

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