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Leeds United, Real Madrid'den transfer yapıyor

Leeds United, Real Madrid'de 3. kaleci konumundaki Kiko Casilla'yı sezon sonuna kadar kiralayacak.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Leeds United, Real Madrid'den transfer yapıyor
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12 Ocak 2019 04:23
Championship'te mücadele eden Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Leeds United, Real Madrid'den transfer yapmaya hazırlanıyor.

Leeds United, Real Madrid'e 32 yaşındaki tecrübeli İspanyol kaleci Kiko Casilla'nın kiralanması konusunda teklifte bulundu. İngiliz basınında yer alan haberde tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Bu sezon hiçbir resmi maçta oynamayan Kiko Casilla'nın, Leeds United'ın bir sonraki lig maçında sahada olması bekleniyor.

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