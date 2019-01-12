Leeds United, Real Madrid'den transfer yapıyor

Championship'te mücadele eden Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Leeds United, Real Madrid'den transfer yapmaya hazırlanıyor.
Leeds United, Real Madrid'e 32 yaşındaki tecrübeli İspanyol kaleci Kiko Casilla'nın kiralanması konusunda teklifte bulundu. İngiliz basınında yer alan haberde tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
Bu sezon hiçbir resmi maçta oynamayan Kiko Casilla'nın, Leeds United'ın bir sonraki lig maçında sahada olması bekleniyor.
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Leeds United, Real Madrid'e 32 yaşındaki tecrübeli İspanyol kaleci Kiko Casilla'nın kiralanması konusunda teklifte bulundu. İngiliz basınında yer alan haberde tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
Bu sezon hiçbir resmi maçta oynamayan Kiko Casilla'nın, Leeds United'ın bir sonraki lig maçında sahada olması bekleniyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın