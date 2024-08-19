Klutch Sports menajerlik ajansı CEO'su Rich Paul'un, Los Angeles Lakers ve Golden State Warriors arasında LeBron James için planlanan takasa bizzat engel olduğu bildirildi.



Paul'un, James'in 2024'teki son takas gününde Warriors'a gitmemesinde önemli bir faktör olduğu ortaya çıktı.



NBA muhabiri Marc Stein, James'in menajeri Paul'un, yıldız oyuncunun kariyerinde dördüncü kez takım değiştirmesini istemediği için, Lakers'tan ayrılıp Golden State'e gitmesine "net bir şekilde karşı çıktığını" söyledi:



"Ancak lig kaynakları, o dönemde takımlar arasında bildirilen görüşmelerin bu noktaya gelmeme sebebinin, büyük ölçüde James'in menajeri Rich Paul'un bu fikre net bir şekilde karşı çıkması olduğunu söylüyor.



Kaynaklar, Warriors'tan Joe Lacob ile Lakers'tan Jeanie Buss arasındaki diyaloglara ve Draymond Green'in James'e Bay Area'ya taşınması için yaptığı baskılara rağmen, Paul'un, kariyerinde dördüncü kez takım değiştirmesi durumunda tepki görebileceğini düşündüğü LeBron'u korumak adına, her iki takımdan da bu fikirden vazgeçmelerini istediğini söyledi."



LeBron, Warriors'a karşı Cleveland Cavaliers ile NBA Finalleri'nde dört kez karşı karşıya gelmiş ve bu karşılaşmalardan birinde tarihi bir geri dönüşle şampiyonluğa uzanmayı başarmıştı. O zamandan beri Lakers'ın bir üyesi olarak James, Warriors'a karşı 2022-23 sezonunda playofflarda da karşı karşıya gelmişti.



James'in 2024 Paris Olimpiyatları'nda rekabet eden ABD milli takımında beraber oynadığı Steph Curry ile performansı, ikilinin birlikte ne kadar iyi olabileceğini göstermiş olsa da, yıldız oyuncu sonunda Lakers ile yeniden sözleşme imzalamayı tercih etti ve şimdi ise 2024-25 sezonunda oğlu Bronny ile birlikte oynamaya hazırlanıyor.





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