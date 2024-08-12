Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in gelecekte Boston Celtics'in sahibi olma fırsatını edinebileceği iddia edildi.



New York Post, MLB takımı Boston Red Sox'ın sahibi olan Fenway Sports Group ve James ile yakın bağları olan RedBird Capital'ın, Celtics için bir teklifte bulunmayı düşündüğünü bildirdi.



Şu anda Lakers'ta oynayan James, Celtics'in mülkiyetinde yer alamasa da, satış sürecinin iki aşamaya ayrıldığı kaydedildi.



Takımın yüzde 49'u 2028'e kadar satılmayacağı için, James'in özellikle de o zamana kadar emekli olması beklendiği için, Celtics'te hisse sahibi olma ihtimali olduğu öne sürüldü.



James geçmişte, Las Vegas'a bir genişleme takımı eklenmesi halinde burada bir hisse sahibi olma isteğini defalarca dile getirmişti.



Celtics'e karşı kariyerinde oynadığı 59 normal sezon karşılaşmasında LeBron, 28,8 sayı, 7,3 ribaund ve 7,1 asist ortalamaları kaydetmişti.





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