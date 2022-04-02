Lazio, evinde iki golle kazandı

İtalya Ligi'nde Lazio, sahasında Sassuolo'yu 2-1'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lazio, evinde iki golle kazandı
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02 Nisan 2022 20:57
İtalya Serie A'da Lazio, kendi sahasında Sassuolo'yu ağırladı.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Lazio, 2-1'lik skorla kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Manuel Lazzari ve 51. dakikada Segej Milinkovic-Savic kaydetti. Sassuolo'nun tek golünü ise uzatma dakikalarında Hamed Junior Traore attı.

Sassuolo'da Kaan Ayhan ve Mert Müldür karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Mert 74, Kaan ise 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Lazio 52 puana yükseldi. Sassuolo, 43 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Lazio, Genoa deplasmanına gidecek. Sassuolo ise kendi sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.

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