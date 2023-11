Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine'in, New York Knicks'e takas edilmeyi "tercih etmediği" iddia edildi.



The New York Post'tan Stefan Bondy, LaVine ve kampının Knicks'e katılma isteği olmadığını ve NYC ekibinin devam eden takas görüşmelerinde tercih ettikleri bir yer olmadığını belirtti:



"Salı günü Zach LaVine'in takas edilme olasılığının arttığına dair haberler duyulduğunda, Knicks kaçınılmaz bir şekilde iddialar arasında yer alan takımlar arasına girmişti. Çünkü bu, elinde varlıkları ve bazı ihtiyaçları olan bir büyük pazar takımının doğasında var.



Ancak LaVine'in Knicks'e takasının gerçekleşmemesi için birden fazla sebep bulunuyor. Bir kaynak bu hafta The Post'a, LaVine'in ekibinin Leon Rose'un kadrosuna gitmemeyi tercih edeceğini yinelemişti."



Maç başına 24,4 sayı, 4,6 ribaund ve 4,3 asist ortalamalarıyla LaVine, Bulls ekibiyle bireysel olarak iyi bir dönem geçrmiş ve iki kez All-Star seçilmişti.





