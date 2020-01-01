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LaVar: "Yılın Çaylağı ödülü ya Melo'da ya da Gelo'da"

Charlotte Hornets çaylağı LaMelo Ball'un babası LaVar Ball, iki oğlundan biri olan LiAngelo ya da LaMelo'nun Yılın Çaylağı ödülünü kazanacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Charlotte Hornets çaylağı LaMelo Ball'un babası LaVar Ball, iki oğlundan biri olan LiAngelo ya da LaMelo'nun Yılın Çaylağı ödülünü kazanacağını söyledi.

"The Truth" isimli podcast'te konuşan LaVar, oğullarından birinin (Lonzo veya LiAngelo) ROTY ödülünü kazanacağını belirterek, yeni bir vaatte bulundu:

"LaMelo Yılın Çaylağı seçilecek. Kazanamazsa, bunun tek sebebi, bir NBA takımının LiAngelo'yu alması olur. 27 sayı ortalama yakalayacak. Ara ara girip 2 dakika ya da 5 dakika oynayarak, ya da maç sonunda oynayarak değil. Gerçekten oynamasına izin verilmesi durumunda diyorum. Her zaman bir skorer olmuştur, sağlam ve büyük bir vücudu vardır. İki bacağı da iyi durumda. Milleti tek ayak üzerinde mahvediyordu. Oynamasına izin vermeniz durumunda, küçük kardeşinin Yılın Çaylağı olmasına izin vermeyecektir."

Anthony Edwards, James Wiseman ve Obi Toppin gibi oyuncuları içeren bir Draft sınıfında, LaMelo'yu bu kadar erken Yılın Çaylağı olarak seçmek, şu an için tartışmalı bir durum olarak görülüyor.


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