Lamine Yamal: 'Bunu beklemiyordum'

Barcelona forması giyen Lamine Yamal, verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.



17 yaşındaki futbolcu, "Futbolcu olmayı ve Barcelona'da oynamayı hayal ediyordum ama bu kadar erken olmasını beklemiyordum. Her şey çok çabuk ilerliyor ve düşünmek için fırsat bulamıyorsunuz, fazla düşünmüyorsunuz." ifadelerini kullandı.



"Ben yaratıcı ve eğlenceli bir futbolcuyum" diyen Lamine Yamal, "Bir süre topa dokunmayabilirim ama bir dakika içinde maçtan keyif almanızı sağlayacak eğlenceli şeyler yapabilirim." sözlerini sarf etti.



Barcelona'da bu sezon 37 maçta süre bulan Yamal, 12 gol attı ve 17 asist yaptı.



