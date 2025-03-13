Lamine Yamal: "Bunu beklemiyordum"

Barcelona forması giyen Lamine Yamal, Katalan ekibinde forma giymenin hayalini kurduğunu ancak bu hayalin çok erken gerçekleştiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Lamine Yamal: 'Bunu beklemiyordum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mart 2025 20:28
Barcelona forması giyen Lamine Yamal, verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

17 yaşındaki futbolcu, "Futbolcu olmayı ve Barcelona'da oynamayı hayal ediyordum ama bu kadar erken olmasını beklemiyordum. Her şey çok çabuk ilerliyor ve düşünmek için fırsat bulamıyorsunuz, fazla düşünmüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Ben yaratıcı ve eğlenceli bir futbolcuyum" diyen Lamine Yamal, "Bir süre topa dokunmayabilirim ama bir dakika içinde maçtan keyif almanızı sağlayacak eğlenceli şeyler yapabilirim." sözlerini sarf etti.

Barcelona'da bu sezon 37 maçta süre bulan Yamal, 12 gol attı ve 17 asist yaptı.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery