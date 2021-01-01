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LaMelo: "Lonzo'dan daha iyiyim!"

Charlotte Hornets yıldızı LaMelo Ball, Chicago Bulls point guardı olan ağabeyi Lonzo Ball'dan daha iyi olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Charlotte Hornets yıldızı LaMelo Ball, Chicago Bulls point guardı olan ağabeyi Lonzo Ball'dan daha iyi olduğunu söyledi.

GQ dergisinin YouTube kanalında düzenlenen bir segmentte, Ball kardeşlerin en küçüğü, kendisi ve kardeşi arasındaki kıyaslama da dahil olmak üzere hayranların sorduğu bazı soruları yanıtladı.

LaMelo, ağabeyi Lonzo ile arasındaki benzerlikleri soran bir kullanıcıya şu yanıtı verdi:

"LaMelo Ball bence daha iyi. Gerçek bu. Oyun stilleri farklı mı? Bazı benzerliklerimiz var, ama birçok farklılığımız da var. Bence fark şu ki, ben daha iyiyim. Benim fikrim bu yönde."

Önümüzdeki sezon Chicago Bulls forması giyecek olan Lonzo, önceki takımı New Orleans Pelicans'da ilk beş kalibresinde bir point guarda dönüşmüş ve geçtiğimiz sezon 14.6 sayı, 5.7 asist ve 4.8 ribaund ortalamalarının yanı sıra, %41.4 şut isabeti ile takımının önemli bir parçası haline gelmişti.

LaMelo, Charlotte'ta geçirdiği muhteşem çaylak sezonunun ardından Yılın Çaylağı ödülünü kazanmış ve 31 maçta 15.7 sayı, 5.9 ribaund ve 6.1 asist ortalamalarına ulaşmıştı.


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