LaMelo kabul etti: "Jordan, babamı yenerdi"

Yeni Charlotte Hornets point guardı LaMelo Ball, patronu Michael Jordan'ın babası LaVar Ball'u bire bir maçta yeneceğini ima etti.



Artık LaMelo, Hornets'ın bir üyesi olduğu için, bazı basketbol hayranları, babası LaVar ile Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan arasındaki bire bir maçının gerçekten gerçekleşebileceğini umuyordu.



Ancak Jordan'ın Hornets'ı tarafından 3'üncü sırada seçilen Ball, Spectrum Center'daki tanıtım konferansında "bunun gerçekleşeceğini düşünmediğini" belirtti.



Ball, gülümseyerek, "Dürüst olmak gerekirse, hepimiz bunun nasıl sonuçlanacağını biliyoruz diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.



Bunu detaylandırması istendiğinde, Ball şu cevabı verdi:



"Yani biri babam, diğeri de patronum, bu yüzden artık iki tarafı da tutuyorum."



"TEK BACAKLI OLSAM BİLE YENEMEZDİ"



LaVar, 2017'de USA TODAY Sports'a, Jordan'ı en iyi zamanında bire bir oynadığı takride "öldüreceğini" söylemiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Ball, Washington State'te oynadığı dönemde 2.2 sayı ortalaması yakalarken, Jordan 14 kez All-Star seçilmiş ve 10 kez sayı kralı olmuştu.



Jordan, bu açıklamadan altı ay sonra, "Flight School" isimli basketbol kampında yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Kaynağın kim olduğunu anlamanız gerek. O nerede oynamıştı, kolejde sanırım? Maç başına 2.2 sayısı vardı. Bunu cidden soruyor musunuz? Pek cevaplanmayı hak etmese de, sorduğunuz için yanıtlayayım. Tek bacaklı olsam dahi beni yenmiş olabileceğini sanmıyorum."



Ball, Çarşamba gecesi Hornets tarafından Draft edildikten sonra, Jordan için oynama ihtimalinin "tam bir nimet" olduğunu söylemişti.



