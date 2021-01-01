"Lakers'a, JaVale McGee için izin yok!" iddiası

ESPN'den Bobby Marks, Los Angeles Lakers'ın JaVale McGee ile anlaşma imzalamasına veya kendisini takas etmesine izin verilmediğini açıkladı.



Marks'a göre Lakers, McGee'yi bir yıldan daha kısa bir süre önce takas ettiği için kendisini tekrar kadroya katamıyor.



Bleacher Report'tan Eric Pincus'a göre McGee'nin son şampiyona dönmesinin tek yolu, Cleveland Cavaliers'ın onu başka bir takıma takas etmesi ve ardından o takımın kendisinin kontratını ödeyip serbest bırakması.



McGee, önceki sezon NBA şampiyonluğunu kazandığı Lakers'ta iki yıl (2018-2020) geçirmişti. Lakers, 25 Mart'taki son takas tarihinden önce büyük bir adam arayışında.



