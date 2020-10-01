Lakers McKinnie'yi tutacak, Bell'i serbest bırakacak

Los Angeles Lakers'ın Alfonzo McKinnie'yi kadroda tutacağı, Jordan Bell'i ise serbest bırakıp kontratını zamana yayarak ödeyeceği bildirildi.



Lakers büyük hamleler yapmaya devam ederken, birkaç alınan oyuncu bu süreçte pek dikkat çekmemişti. Takım, Marc Gasol ile sözleşme imzalamak için maaş boşluğunda yer açmak adına JaVale McGee'yi ve bir ikinci tur Draft hakkını Cleveland Cavaliers'ı takas etmişti. Bu işlem sırasında, McKinnie ve Bell'i almışlardı.



Her iki oyuncunun da garantisiz sözleşmeleri bulunsa da, Lakers, takası yasal hale getirmek için bunları kısmen garanti etmek durumunda kalmıştı. Maaş sınırı durumuna dayanarak, ESPN'den Dave McMenamin ve Bobby Marks, McKinnie'nin takımda kalacağını ve Bell'in berst bırakılıp, sözleşmesinin zaman içinde ödeneceğini açıkladılar:



"Lakers, Bell'in 580.000 dolarlık maaşını garanti edecek, kendisini serbest bırakacak ve önümüzdeki üç yıl boyunca kendisine borçlu olunan parayı vermek için esneklik hükmünü kullanacak. McKinnie'nin sözleşmesi tamamen garanti altına alınmış durumda ve yeni sezona Lakers kadrosunda başlayacak."



McKinnie, Cleveland'ın yanı sıra Toronto ve Golden State'teki durakların ardından NBA'deki dördüncü sezonuna giriyor. 28 yaşındaki oyuncunun kariyer ortalamaları maç başına 4.3 sayı ve 2.8 ribaund şeklinde.



