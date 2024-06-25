Los Angeles Lakers'ın, süperstarı LeBron James'e üç yıllığı 160 milyon dolarlık bir maksimum kontrat teklifinde bulunmaya hazırlandığı iddia edildi.



ESPN'den Dave McMenamin, Lakers'ın bu yaz James ile yeniden sözleşme imzalama kararlılığını sürdürdüğünü ve kendisine, mevcut kontratından çekilmeyi tercih etmesi durumunda, üç yıllığı 160 milyon dolarlık bir maksimum sözleşme teklifinde bulunmaya hazırlandığını iddia etti.



2024-25 sezonu için 51,4 milyon dolarlık opsiyonunu kabul ettikten sonra Ağustos ayı sonlarında üç yıllığı 162 milyon dolarlık bir uzatma sözleşmesi imzalayabileceği bilinen James, bu senaryoda 2 milyon dolar daha fazla kazanacak olsa da, serbest oyuncu olmayı tercih etmesi durumunda kontratına takas vetosu maddesi ekleme hakkına sahip olmayacak.



James geçtiğimiz sezon 71 maçta forma giymiş, 25,7 sayı, 7,3 ribaund ve 8,3 asist ortalamaları yakalamış ve üst üste üçüncü sezon All-NBA üçüncü kadrosuna seçilmişti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU