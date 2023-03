Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, Memphis Grizzlies süperstarı Ja Morant'in silah krizi sonrası herkes tarafından "aşırı derecede yargılanmaya" maruz kaldığını söyledi.



Mavericks'in dün gece Grizzlies'e karşı oynadığı maçın ardından Irving, hem kendisinin hem de Grizzlies yıldızının halkın gözünden "aşırı yargılandığına" inandığını açıkladı.



Morant bilindiği üzere, geçtiğimiz haftalarda Denver'daki bir striptiz kulübünde Instagram hesabından yaptığı canlı yayında silah gösterdiği için, NBA tarafından sekiz maç uzaklaştırma cezası almıştı ve bu hareketiyle birçok kişinin yapıcı ve yıkıcı eleştirisine maruz kalmıştı.



Kyrie, Morant'in durumuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Hayattaki her zorluğun, insanın karakterini geliştirdiğine inanırım. Bu zorlukların bazıları, toplumun gözü önündeyken özellikle de medyanın yaptığımız her şeyi takip etmesi ve sonraki büyük hikayeyi yakalama arzusu gibi şeyler. Her medya üyesinin aynı şeyi yaptığını varsayıyor değilim, ama benim bakış açıma göre Ja hakkında aşırı bir yargılama söz konusuydu. Geçmişte aynı bana karşı yapıldığı gibi, neler olup bittiğine dair gereğinden fazla yargılandı."



Irving, Morant'in bu kargaşayla nasıl başa çıkacağı konusundaki endişesini dile getirirken, üstesinden gelebileceğinden umutlu olduğunu da sözlerine ekledi:



"O kadar halka açık bir ligiz ki, herhangi bir kişinin başından bir şey geçtiğinde, altından kalkması çok zor olabiliyor. Ama bence birbirimize yardım eli uzatmamızın sebebi de bu. Ben bunu oldukça önemsiyorum ve enerjimi de buraya yönlendiriyorum.



Ailesine ve kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletmiştim. Dualarım iç huzurunu tekrar bulması ve bunu atlatması yönünde. Önünde uzun bir kariyer var. Ve bu kariyeri onun dışında başka kimsenin kontrol etmemesi gerektiğini düşünüyorum."





