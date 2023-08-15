Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, Philadelphia 76ers başkanı Daryl Morey'yi 'yalancı' olmakla itham eden eski takım arkadaşı James Harden'a olan desteğini dile getirdi.



Harden kısa bir süre önce, sözleşme uzatmasıyla ilgili yerine getirilmeyen vaatleri sonrası Morey'yi "yalancı" olmakla suçlayarak NBA gündemine oturmuştu.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin olayla ilgili "Hoşnutsuz Harden 76ers başkanı Morey'ye yalancı dedi" başlıklı tweet'ine yanıt olarak Irving, Twitter'da konuyla ilgili düşüncelerini şu şekilde paylaştı:



"Hoşnutsuz mu Adrian?? Yoksa Daryl Morey'yi bu yaz sözleşme müzakereleri sürecindeki sahtekârlığından ve şeffaf olmamasından mı sorumlu tutuyor?"



Irving'in tweet'i, Harden'la bu konuda aynı bakışına sahip olduğunu gösteriyor ve bu durumda göründüğünden daha fazlası olabileceğini öne sürüyor.



