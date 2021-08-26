Kylian Mbappe, Real Madrid'e transfer oluyor

Real Madrid, Kylian Mbappe'nin transferi için için Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı.
160 milyon euro'luk ilk teklifin ve 130+50 milyon euroluk ikinci teklifin reddedilmesinin ardından Real Madrid, teklifini 150 + 30 milyon euro olarak güncelledi. Paris Saint-Germain, bu son teklifi kabul etti. Bunun üzerine iki kulüp arasında el sıkışıldı.
Real Madrid'e gitmek istediğini belirten ve PSG'den gelen sözleşme yenileme tekliflerini 6 kez reddeden Kylian Mbappe de Real Madrid ile anlaştı. Mbappe'nin Real Madrid'de 19 numaralı formayı giyeceği de belirtildi.
Öte yandan Marca, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin "Real Madrid'in Kylian Mbappe için yaptığı teklif kabul edildi, transfer yarın (Cuma) sona eriyor." şeklinde açıklama yaptığını duyurdu.
160 milyon euro'luk ilk teklifin ve 130+50 milyon euroluk ikinci teklifin reddedilmesinin ardından Real Madrid, teklifini 150 + 30 milyon euro olarak güncelledi. Paris Saint-Germain, bu son teklifi kabul etti. Bunun üzerine iki kulüp arasında el sıkışıldı.
Real Madrid'e gitmek istediğini belirten ve PSG'den gelen sözleşme yenileme tekliflerini 6 kez reddeden Kylian Mbappe de Real Madrid ile anlaştı. Mbappe'nin Real Madrid'de 19 numaralı formayı giyeceği de belirtildi.
Öte yandan Marca, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin "Real Madrid'in Kylian Mbappe için yaptığı teklif kabul edildi, transfer yarın (Cuma) sona eriyor." şeklinde açıklama yaptığını duyurdu.
💣Perez pimi çekilmiş bir el bombası gibi geziyor ve istediğin zaman istediği herkesi alabileceğini Mbappe dahil herkes biliyor;
115M€ Hazard
101M€ Bale
94M€ Cristiano
77M€ Zidane
67M€ Kaka
60M€ Figo
45M€ Ronaldo
37M€ Beckham
35M€ Modric
35M€ Benzema
35M€ Robben pic.twitter.com/FbpgLN5R65
— Sporx (@sporx) August 26, 2021