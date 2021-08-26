Kylian Mbappe, Real Madrid'e transfer oluyor

Real Madrid, cuma günü Kylian Mbappe transferini resmen açıklamaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Kylian Mbappe, Real Madrid'e transfer oluyor
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26 Ağustos 2021 23:04
Real Madrid, Kylian Mbappe'nin transferi için için Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı.

160 milyon euro'luk ilk teklifin ve 130+50 milyon euroluk ikinci teklifin reddedilmesinin ardından Real Madrid, teklifini 150 + 30 milyon euro olarak güncelledi. Paris Saint-Germain, bu son teklifi kabul etti. Bunun üzerine iki kulüp arasında el sıkışıldı.

Real Madrid'e gitmek istediğini belirten ve PSG'den gelen sözleşme yenileme tekliflerini 6 kez reddeden Kylian Mbappe de Real Madrid ile anlaştı. Mbappe'nin Real Madrid'de 19 numaralı formayı giyeceği de belirtildi.

Öte yandan Marca, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin "Real Madrid'in Kylian Mbappe için yaptığı teklif kabul edildi, transfer yarın (Cuma) sona eriyor." şeklinde açıklama yaptığını duyurdu.


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