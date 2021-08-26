Kylian Mbappe, Real Madrid'e transfer oluyor

Kylian Mbappe

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin "Real Madrid'in Kylian Mbappe için yaptığı teklif kabul edildi, transfer yarın (Cuma) sona eriyor." şeklinde açıklama yaptığını duyurdu.

💣Perez pimi çekilmiş bir el bombası gibi geziyor ve istediğin zaman istediği herkesi alabileceğini Mbappe dahil herkes biliyor;



115M€ Hazard

101M€ Bale

94M€ Cristiano

77M€ Zidane

67M€ Kaka

60M€ Figo

45M€ Ronaldo

37M€ Beckham

35M€ Modric

35M€ Benzema

35M€ Robben pic.twitter.com/FbpgLN5R65



— Sporx (@sporx) August 26, 2021

'nin transferi için içinile anlaşmaya vardı.160 milyon euro'luk ilk teklifin ve 130+50 milyon euroluk ikinci teklifin reddedilmesinin ardından Real Madrid, teklifini 150 + 30 milyon euro olarak güncelledi. Paris Saint-Germain, bu son teklifi kabul etti. Bunun üzerine iki kulüp arasında el sıkışıldı.Real Madrid'e gitmek istediğini belirten ve PSG'den gelen sözleşme yenileme tekliflerini 6 kez reddeden Kylian Mbappe de Real Madrid ile anlaştı. Mbappe'nin Real Madrid'de 19 numaralı formayı giyeceği de belirtildi.Öte yandan Marca,