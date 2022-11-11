Kylian Mbappe'den Real Madrid açıklaması

Paris Saint-Germain forması giyen Kylian Mbappe, geçen sezonun sonunda verdiği takımda kalma kararı için konuştu.



Yaz transfer döneminde Real Madrid'e gideceği konuşulan ancak PSG'de kalan Fransız futbolcu, kararında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un etkisine dikkat çekti. Mbappe, "Birkaç telefon görüşmesi oldu. Beni arayıp (Macron), 'Ayrılmak istediğini biliyorum. Fransa'da çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Burada tarih yazma fırsatın var. Herkes seni seviyor.' dedi. Bundan keyif aldığımı söylemeliyim. Başkan sizi arıyor ve kalmanızı istiyor" dedi.



"TARİH YAZACAK SAYFA BOŞ"



Fransız yıldız, ayrıca, Real Madrid'e gitmemesi ile ilgili olarak, "Paris'te tarih yazacak sayfa tamamen boş, ne fırsat ama! Madrid'e gitmek elbette daha kolaydı. Ama hırsım var. Ben Fransız'ım ve Paris'in çocuğuyum. Paris'te kazanmak gerçekten özel bir şey. Adınızı ülkenizin tarihine ömür boyu kazırsınız." diye konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ