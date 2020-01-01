Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Kuzma, şampiyonluğun etkisini üzerinden atamadı!

Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma, ligdeki üçüncü sezonunda ilk NBA şampiyonluğunu kazandıktan sonra, bundan hala aşırı derecede etkilenmiş olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma, ligdeki üçüncü sezonunda ilk NBA şampiyonluğunu kazandıktan sonra, bundan hala aşırı derecede etkilenmiş olduğunu söyledi.

Kuzma, yedi yaşından beri hayalini kurduğu ömür boyu bir hedefe ulaştığını şöyle tweetledi:

"Hayatımın en büyük hedeflerinden birini başardım. Yedi yaşımdayken bir NBA şampiyonluğu kazanmak istediğimi yazmıştım. Şu anda öyle masada oturuyordum ve bir anda ter bastı."

Kuzma, çalışmaya devam ederse NBA'de daha da büyük işler başarmak için önünde uzun bir kariyere sahip. Geçtiğimiz sezon maç başına 18.0 sayı ortalaması yakaladıktan sonra, Kuzma'nın bu sezon hücum tarafındaki varlığı, Lakers'ın şampiyonluk maratonu sırasında 12.8 sayı, 4.5 ribaund ve 1.3 asist ortalamaları ile oldukça sınırlıydı.

Kuzma'nın Lakers ile mevcut sözleşmesinde bir yılı daha bulunuyor ve şampiyonluk kadrosu bozulmadan kalırsa, gelecek sezon başka bir yüzük kazanma şansı olabilir.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal