Kuzma, şampiyonluğun etkisini üzerinden atamadı!

Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma, ligdeki üçüncü sezonunda ilk NBA şampiyonluğunu kazandıktan sonra, bundan hala aşırı derecede etkilenmiş olduğunu söyledi.



Kuzma, yedi yaşından beri hayalini kurduğu ömür boyu bir hedefe ulaştığını şöyle tweetledi:



"Hayatımın en büyük hedeflerinden birini başardım. Yedi yaşımdayken bir NBA şampiyonluğu kazanmak istediğimi yazmıştım. Şu anda öyle masada oturuyordum ve bir anda ter bastı."



Kuzma, çalışmaya devam ederse NBA'de daha da büyük işler başarmak için önünde uzun bir kariyere sahip. Geçtiğimiz sezon maç başına 18.0 sayı ortalaması yakaladıktan sonra, Kuzma'nın bu sezon hücum tarafındaki varlığı, Lakers'ın şampiyonluk maratonu sırasında 12.8 sayı, 4.5 ribaund ve 1.3 asist ortalamaları ile oldukça sınırlıydı.



Kuzma'nın Lakers ile mevcut sözleşmesinde bir yılı daha bulunuyor ve şampiyonluk kadrosu bozulmadan kalırsa, gelecek sezon başka bir yüzük kazanma şansı olabilir.



