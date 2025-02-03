Kuzeyboru, Zerenspor'u evinde mağlup etti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Kuzeyboru, seyircisi önünde Zerenspor'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Kuzeyboru, Zerenspor'u evinde mağlup etti
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03 Şubat 2025 01:08
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Kuzeyboru, seyircisi önünde Zerenspor'u 3-1 mağlup etti.  Salon: Aksaray

Hakemler: Tuncay Kandemir, Recep Karakoç

Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Yaren Işık, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Buket Gülübay)

Zerenspor: Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic, Şeyma Ercan Küçükarslan, Kübra Akman (Ceren Önal, Gülçin Doğan)

Setler: 16-25, 25-17, 25-12, 25-18

Süre: 113 dakika

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