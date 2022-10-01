İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Arsenal ile Tottenham karşı karşıya geldi. Emirates'te oynanan Kuzey Londra derbisini ev sahibi Arsenal 3-1'lik skorla kazandı.



Arsenal, 20. dakikada Thomas Partey'in ceza sahası dışından attığı golle öne geçti. Harry Kane, 31. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu ağlara gönderdi ve skora eşitliği gönderdi. Kuzey Londra derbisinin en golcü ismi olan Harry Kane, ligdeki 100. deplasman golünü ağlara gönderdi.



Ev sahibi ekip, ikinci yarıya 49. dakikada Gabriel Jesus'un golüyle başladı. Tottenham'da Emerson, 62. dakikada Martinelli'ye yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart gördü. Arsenal, 67. dakikada Granit Xhaka'nın golüyle skoru belirledi.



Tottenham'ı ağırladığı son 3 lig maçını kazanan Arsenal, ligdeki 8. maçında 7. galibiyetini alarak puanını 21'e yükseltti. Tottenham ise 17 puanda kaldı.



Arsenal, bir sonraki maçında Liverpool'u ağırlayacak. Tottenham ise Brighton deplasmanına gidecek.









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