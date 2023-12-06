Kupada Ankaragücü ile İskenderunspor karşılaşacak

MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası 4. tur maçında İskenderunspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Kupada Ankaragücü ile İskenderunspor karşılaşacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Aralık 2023 15:41
MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Perşembe günü TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor'u konuk edecek.

Tek maçlı eleme sistemiyle Eryaman Stadı'nda saat 17.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Erdem Mertoğlu yönetecek.

Geçen sezon yarı final oynadığı kupaya bu sezon 3. eleme turundan başlayan MKE Ankaragücü, bu turda TFF 3. Lig takımı Malatya Arguvanspor'u 2-0'la geçti.

İskenderunspor ise kupaya bu turdan itibaren dahil olacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery