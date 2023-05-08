Kumluca'da İsmail Balaban başpehlivan oldu

Kumluca ilçesinde 24'üncü Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen yağlı güreşlerde İsmail Balaban başpehlivan oldu.



Kumluca Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen güreşlere, yaklaşık bin 100 güreşçi katıldı. 66'sı başpehlivan olmak üzere 13 kategoride sporcular, rakiplerini mağlup edebilmek için çaba sarf etti.



Güreşlerin açılışında konuşan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, bu yıl güreşleri üç gün yerine bir günde tamamlamak zorunda kaldıklarını, bunun da Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'ndan kaynaklandığını söyledi.



Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş'i istifaya davet eden Köleoğlu, Kumluca Belediyesi olarak ata sporu yağlı güreşe büyük destek verdiklerini de hatırlattı.



Finalde Kırkpınar başpehlivanlarından İsmail Balaban ve Hüseyin Gümüşalan karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk dakikalarında ayağından sakatlanan Gümüşalan, sağlık ekibinin uyguladığı tedavinin ardından güreşe devam etti. Ani bir atakla rakibini ters düşüren İsmail Balaban, başpehlivanlık kariyerinde ilk defa 24'üncü Kumluca güreşlerinde başpehlivanlığı kazandı. Güreşlerde yapılan ağalık ihalesini ise iş insanı Levent Özdemir bir milyon 77 bin lirayla kazandı.



Kupa töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başpehlivan İsmail Balaban, güreş sezonunun yeni başladığını ve sezona iyi hazırlandığını ifade ederek, "İlk defa Kumluca güreşlerinde başpehlivan oldum, çok mutluyum. Sezon yeni başlıyor, sezona başarıyla başlamak bizi daha motive ediyor. Sezona iyi hazırlandık, inşallah başka başpehlivanlıklar kazanacağız. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da izlediği güreşleri Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim, siyasi parti temsilcileri, milletvekili adayları, daire amirleri ve çok sayıda güreşsever takip etti.









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