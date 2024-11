Golden State Warriors forveti Jonathan Kuminga'nın bu sezondan önce yapılan sözleşme görüşmelerinde yıllık 35 milyon doları hedeflemiş olduğu bildirildi.



The Athletic'ten Anthony Slater, Kuminga'nın yeni sözleşmesinde ortalama yıllık 35 milyon dolarlık bir maaş "hedeflediğini" ancak Warriors'ın "yaklaşık 30 milyon doların üzerine çıkmaya yanaşmadığını" belirtti.



İki tarafın 21 Ekim olan son imza tarihinde önce bir anlaşmaya varamamış olması, Kuminga'nın 2025 yaz döneminde sınırlı serbest oyuncu olmaya hazırlanmasına yol açtı.



The Athletic'ten Sam Amick ve John Hollinger ikilisi ise, NBA yöneticilerinin Warriors'ın 22 yaşındaki oyuncuyu rakip takımlarla müzakerelere dahil etmeye "her zamankinden daha istekli" olduğuna inandıklarını bildirdi.



Kuminga, sezonun ilk üç maçında başantrenör Steve Kerr'ün açılış kadrosunun bir parçası olmuş ve maç başına 8,0 sayı ve 1,0 asist ortalamaları üretmiş, fakat sonrasında benche alındığı süreçte iki maçta 16,5 sayı ortalaması üreterek gelişme kaydetmişti.