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Kulüplerarası Türkiye Bowling Şampiyonası Samsun'da başladı

Kulüplerarası Türkiye Bowling Şampiyonası Samsun'da başladı.

calendar 27 Haziran 2025 21:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kulüplerarası Türkiye Bowling Şampiyonası Samsun'da başladı
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Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Türkiye Bowling Şampiyonası Samsun'da başladı.

Bowling Akademi Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 9 kulüpten 66 sporcu katılıyor.

Turnuvanın ilk gününde sporcular, eleme atışları gerçekleştirdi.


Bowling Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hale Güngör, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kulüpler Arası Türkiye Bowling Şampiyonası'nın 2025 yılı içinde yaptıkları son turnuva olduğunu söyledi.

Turnuvaya güzel başladıklarını belirten Güngör, "Bowling sporuna her geçen gün gençlerimiz yoğun ilgi göstermektedir. Gençlerin başarılar kazanması bizleri de mutlu ediyor. Türkiye, bu yıl 2 uluslararası şampiyonaya ev sahipliği yaptı. Gençlerimiz madalya kazandı. Gençlerin geleceğinin parlak olduğu ben görüyorum." dedi.

Şampiyona, 29 Haziran'da sona erecek.


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