Krasnodar, Daniel Farke'yi açıkladı

Rusya'nın Krasnodar takımında teknik driektörlük görevine Alman teknik direktör Daniel Farke getirildi.
Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Beşiktaş'la da ismi geçen Alman hocanın Rus ekibiyle 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı. Farke'nin sözleşmesi 2024'ün Haziran ayına kadar geçerli olacak.
Krasnodar'da teknik direktörlük görevine Daniel Farke'nin getirildiği açıklandı. ✍ https://t.co/MsbFGjleaU
— Sporx (@sporx) January 13, 2022
Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Beşiktaş'la da ismi geçen Alman hocanın Rus ekibiyle 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı. Farke'nin sözleşmesi 2024'ün Haziran ayına kadar geçerli olacak.
Krasnodar'da teknik direktörlük görevine Daniel Farke'nin getirildiği açıklandı. ✍ https://t.co/MsbFGjleaU
— Sporx (@sporx) January 13, 2022