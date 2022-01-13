Krasnodar, Daniel Farke'yi açıkladı

Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Beşiktaş'la da adı anılan Alman teknik direktör Daniel Farke, Rusya'nın Krasnodar takımıyla 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Krasnodar, Daniel Farke'yi açıkladı
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13 Ocak 2022 12:37
Rusya'nın Krasnodar takımında teknik driektörlük görevine Alman teknik direktör Daniel Farke getirildi.

Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Beşiktaş'la da ismi geçen Alman hocanın Rus ekibiyle 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı. Farke'nin sözleşmesi 2024'ün Haziran ayına kadar geçerli olacak.

 Krasnodar'da teknik direktörlük görevine Daniel Farke'nin getirildiği açıklandı. ✍ https://t.co/MsbFGjleaU

— Sporx (@sporx) January 13, 2022
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