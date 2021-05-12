"Kral" Burak Yılmaz ödülünü aldı!

Fransa Ligue 1'de Nisan ayının en iyi futbolcusu seçilen "Kral" Burak Yılmaz ödülünü aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; losc.fr
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'Kral' Burak Yılmaz ödülünü aldı!
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12 Mayıs 2021 23:55
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1), Lille forması giyen milli oyuncu Burak Yılmaz'ın Lyon deplasmanında serbest vuruştan attığı golün, nisan ayının en iyisi seçildiğini açıkladı.

Ligin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Burak Yılmaz'ın kritik golünün oyların yüzde 30'unu alarak ayın golü seçildiği duyuruldu.

Milli oyuncu Burak Yılmaz, Lyon deplasmanında 2 gol atarak takımını galibiyete taşımıştı. 



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