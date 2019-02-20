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Kostas Mitroglou: "Mutluyum ama oynamalıyım"

Galatasaray'da Diagne'nin gölgesinde kalan Kostas Mitroglou, daha fazla süre almak istiyor. Kendisini gösteremediği için sıkıntı yaşayan Yunan golcü, "Henüz ritmimi bulamadım. Oynadıkça daha iyi olacağım ve benden beklenen skor katkısını yapacağım" diye konuştu

Kaynak: Sabah
Kostas Mitroglou: 'Mutluyum ama oynamalıyım'
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20 Şubat 2019 08:46
Ara transferin son günü Marsilya'dan bedavaya kiralanan Mitroglou, Diagne cezalı olduğu için Alanya'da ilk 11'de sahaya çıktı, kupadaki Hatay ve ligdeki Kasımpaşa maçında sonradan oyuna girdi.

İsmi UEFA'ya bildirilmediği için Avrupa Ligi'nde forma giyemeyen Yunan forvet, şu ana kadar 83 dakika süre alırken, skor üretemedi.

AİLEVİ FAKTÖRLER ETKİLİ OLDU

Kendisini gösteremeyen Mitroglou, bu durumu yakın çevresine, "Sonradan oyuna girmek kolay değil. Henüz ritmimi bulamadım. Daha çok oynamalıyım. Oynadıkça daha iyi olacağım ve benden beklenen skor katkısını yapacağım" sözleriyle açıkladı.

Eşi Türk olan ve kayınpederi İstanbul'da yaşayan Mitroglou, "Tercihimde ailevi faktörler de rol oynadı. Galatasaray'a geldiğim ve İstanbul'da yaşamaya başladığım için çok mutluyum" dedi.

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