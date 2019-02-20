Kostas Mitroglou: 'Mutluyum ama oynamalıyım'

Ara transferin son günü Marsilya'dan bedavaya kiralanan Mitroglou, Diagne cezalı olduğu için Alanya'da ilk 11'de sahaya çıktı, kupadaki Hatay ve ligdeki Kasımpaşa maçında sonradan oyuna girdi.İsmi UEFA'ya bildirilmediği için Avrupa Ligi'nde forma giyemeyen Yunan forvet, şu ana kadar 83 dakika süre alırken, skor üretemedi.Kendisini gösteremeyen Mitroglou, bu durumu yakın çevresine,sözleriyle açıkladı.Eşi Türk olan ve kayınpederi İstanbul'da yaşayan Mitroglou,dedi.