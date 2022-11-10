Korfbol A Milli Takımı, dünya şampiyonasına katılacak

Türkiye Korfbol Milli Takımı, tarihinde ilk kez dünya şampiyonasına katılacak.



Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2023 IKF Dünya Korfbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlendi.



Elemelerde Türkiye'nin yanı sıra Katalonya, Fransa, İskoçya, İsviçre, Macaristan ve Galler takımları yer aldı. Türkiye, elemeleri 2'inci sırada tamamlayarak 2023 Avrupa Şampiyonası ve tarihinde ilk defa Tayvan'da yapılacak olan 2023 IKF Korfbol Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Hasan Öztürk, tarihi başarı elde eden milli takımı kutladı.



Milli takımın elemelerde başarılı olduğunu ve tarihe geçtiğini vurgulayan Öztürk, "Avrupa ve dünya şampiyonalarında da başarılı sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Milli takımımız, bir ilki başardı. Bunu dünya şampiyonasında başarılı olarak taçlandırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





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