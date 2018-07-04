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Konyaspor'dan Eto'o kararı!

Atiker Konyaspor'da Eto'o krizi patlak verdi. Yeşil-Beyazlılar, bonuslarla 2 milyon Euro'nun üzerinde maliyeti olan Samuel Eto'dan indirim isteyecek, kabul etmezse yolların ayrılması gündeme gelecek.

Konyaspor'dan Eto'o kararı!
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04 Temmuz 2018 09:04
Konyaspor'da başkan seçilen Hilmi Kulluk, takımı yeniden ayağa kaldırmak için düğmeye basarken bir yandan ekonomik olarak da bazı önlemler almak istiyor.

Bu doğrultuda takımdaki maliyeti en yüksek isim olan Eto'o'yla masaya oturulacak. Yeşil-Beyazlı idareciler, senelik maliyeti özel maddelerle birlikte 2 milyon Euro'yu aşan takımın yıldız ismi Samuel Eto'o'dan indirim isteyecek. Kamerunlu süperstarın bu talebi kabul etmemesi durumunda ise alacaklarına karşılık bonservisi verilip yolların ayrılması seçeneği devreye sokulacak.

Rıza Çalımbay'a mesaj...

Öte yandan38 yaşına gelen Eto'o'nun; Rıza Çalımbay'ın takımın başına geçmesiyle ayrılmak istediği iddiaları ise gerçeği yansıtmıyor. Aksine yıldız oyuncu, Çalımbay imza attıktan sonra ilk tebrik eden ve bundan mutluluk duyduğunu belirten oyuncu oldu.

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