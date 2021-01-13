Konyaspor, Sumudica'sız Gaziantep'i kupada eledi!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Konyaspor.org
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Konyaspor, Sumudica'sız Gaziantep'i kupada eledi!
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13 Ocak 2021 17:42
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda İttifak Holding Konyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Marius Sumudica ile yolların ayrılmasının ardından ilk maçına çıkan Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek kupaya veda etti. İttifak Holding Konyaspor adını çeyrek finale yazdırdı.

İttifak Holding Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Marin Anicic ve 40. dakikada Ömer Ali Şahiner kaydetti. Gaziantep FK'nın golü 90+4. dakikada Muhammet Demir'den geldi.

Kupanın ardından İttifak Holding Konyaspor, hafta sonu Süper Lig'de Göztepe'yi ağırlayacak. Gaziantep FK, Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek.



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