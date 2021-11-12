Konyaspor'dan İlhan Palut'a yeni sözleşme teklifi

Spor Toto Süper Lig'de topladığı 23 puanla sezona muhteşem bir başlangıç yapan İlhan Palut, İttifak Holding Konyaspor'u adeta ayağa kaldırdı. Yeşil-beyazlı takımın başında 1.63'lük puan ortalaması yakalayarak kulüp tarihine geçen başarılı hocanın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.



"HENÜZ BİR ŞEY BAŞARMADIK"



Yönetim vakit kaybetmeden genç teknik adamla uzun vadeli yeni bir kontrat için harekete geçti. Ancak İlhan Palut mütevazı bir cevap verdi. Yönetimden gelen sözleşme uzatma teklifinden çok mutlu olduğunu dile getiren Palut, "Henüz bir şey başarmış değiliz. Önümüzde almamız gereken çok yol var. Burada çok mutluyum ve çok daha güzel şeyler hedefliyorum. Ancak siz de önünüzü görün. Devre arasında planlamamızı hep beraber verelim" yanıtını verdiği öğrenildi.



SADECE GALATASARAY'A YENİLDİ



Aykut Kocaman'ın başarılı dönemlerinden sonra ilk kez üst sıralarda tutunmayı başaran Konyaspor'un bu sezon tek mağlubiyeti bulunuyor. Galatasaray deplasmanında yenilen İç Anadolu ekibi, o maçta dahi galibiyete yakın taraf olarak gösterildi.





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