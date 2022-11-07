Konyaspor'dan hakem açıklaması

Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Konyaspor'da başkan Fatih Özgökçen maçın ardından basın mensuplarına konuştu.



Maçtaki hakem kararları sorulan Özgökçen, "Hakemleri çok fazla eleştirme durumumuz şimdiye kadar hiçbir zaman olmadı. Ama bu standardı da belirlemek lazım. Özellikle 2. penaltı kararında, şu noktada bir belirleme yapılması zorunlu. Ele temas eden, vücuttan gelen toplarda penaltı var mı, yok mu? Bunu belirlemek lazım. Standardı biraz kaybettik diye düşünüyorum. Bugün özellikle ikinci penaltıoda Michalak'ın bacağından gelip eline temas ediyor. Burada eğer penaltı veriyorsak, iki hafta önce bizim Gaziantep maçındaki penaltı niye verilmedi? Standardı yakalayamadığımız zaman ortaya değişik kararlar çıkıyor. Hakemlerin bu noktada net bir karar vermeleri gerekiyor. Bu açıdan hakemleri eleştiriyoruz." dedi.



"2-0'dan 2-2'ye gelmesi bizim için önemli. Trabzonspor deplasmanında bir puan iyidir diye düşünüyoruz." açıklamasında bulunan Fatih Özgökçen, yabancı hakem konusunda gelen soruya ise, "Yabancı hakem noktasında bir serzeniş oldu. Bazı maçlara yabancı hakemlerin atanması, bazı maçlarda bizim hakemlerin görev yapması gibi bir durum söz konusu oldu ama biz buna karşıyız. Eğer yönetilecekse tamamı bizim yerli hakemlerimizle yönetilsin. Kendi insanımızı güvenmek zorundayız. Olmayacaksa, tüm maçları yabancı hakemler yönetsin. Bu konuda düşüncemiz bu." ifadelerini kullandı.



