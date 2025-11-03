Konyaspor'da ayrılık kararı: Recep Uçar!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da ayrılık kararı alındı.
Konyaspor yönetimi akşamüstü saatlerinde yeni yaptığı toplantının ardından Teknik Direktör Recep Uçar ile yollarını ayırma kararı aldı.
Yeşil-beyazlı ekipte Recep Uçar ile önümüzdeki günlerde yolların resmi olarak ayrılması bekleniyor.
Recep Uçar yönetiminde Konyaspor bu sezon 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayarak 14 puan topladı.
