Konyaspor'da ayrılık kararı: Recep Uçar!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da ayrılık kararı alındı.



Konyaspor yönetimi akşamüstü saatlerinde yeni yaptığı toplantının ardından Teknik Direktör Recep Uçar ile yollarını ayırma kararı aldı.



Yeşil-beyazlı ekipte Recep Uçar ile önümüzdeki günlerde yolların resmi olarak ayrılması bekleniyor.



Recep Uçar yönetiminde Konyaspor bu sezon 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayarak 14 puan topladı.