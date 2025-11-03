03 Kasım
Konyaspor'da ayrılık kararı: Recep Uçar!

Konyaspor Yönetimi, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Recep Uçar ile yolları ayırma kararı aldı.

calendar 03 Kasım 2025 20:05 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2025 20:55
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da ayrılık kararı alındı.

Konyaspor yönetimi akşamüstü saatlerinde yeni yaptığı toplantının ardından Teknik Direktör Recep Uçar ile yollarını ayırma kararı aldı.

Yeşil-beyazlı ekipte Recep Uçar ile önümüzdeki günlerde yolların resmi olarak ayrılması bekleniyor.

Recep Uçar yönetiminde Konyaspor bu sezon 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayarak 14 puan topladı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 2 5 4 11 14 11
12 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
13 Antalyaspor 11 3 2 6 11 20 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Eyüpspor 11 2 3 6 6 13 9
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
18 Karagümrük 11 1 2 8 10 22 5
