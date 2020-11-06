Kokoskov: "Bu gelişim bizi mutlu ediyor"

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Khimki takımını 83-71 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov, alınan galibiyeti değğerlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Kokoskov: 'Bu gelişim bizi mutlu ediyor'
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06 Kasım 2020 23:18
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Rusya'nın Khimki takımını 83-71 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. 

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kokoskov, "Takım için çok önemli bir galibiyet. Herkes katkıda bulundu, yüreğiyle oynadı. Takımın çok karakter göstermesi gereken bir maç olduğunu biliyorduk. Eksiğimizle birlikte bunu çok iyi toparladık. Maçın akışına, planımıza uyduk. Yeni bir takımız, birçok şey yeni ama gelişim bizi mutlu ediyor." diye konuştu. 

- Khimki cephesi 

Khimki Başantrenörü Rimas Kurtinaitis ise "Çok zor bir maçtı. Genelde gerideydik ama dönmeyi başardık. Şanssız top kayıpları kötü oldu. 19 top kaybı yaptık. Avrupa Ligi'nde 19 top kaybıyla bir takımı yenmek kolay değil." ifadelerini kullandı.



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