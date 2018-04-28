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Kocaman: "Önce kazanalım sonra derbiye bakalım"

Aykut Kocaman, oyuncularından sadece Kasımpaşa maçını düşünmelerini ve mücadeleye iyi odaklanmalarını istedi.

Kaynak: Vatan
Kocaman: 'Önce kazanalım sonra derbiye bakalım'
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28 Nisan 2018 07:19
Bu hafta ligin kaderinin de değişeceği maçlar oynanacak. Ligin zirvesinde G.Saray-Beşiktaş karşılaşmasından çıkacak sonuca göre F.Bahçe şampiyonluk yolunda stratejisini de değiştirebilir. Bu nedenle F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, oyuncularını Kasımpaşa maçına hazırlarken derbiden bağımsız olarak galibiyete odaklanmalarını istedi.

'KAYIP OLMASIN'

Deneyimli teknik adam, iki rakibinin maçından çıkacak her sonucun kendilerine yarayacağını oyuncularına da iletti. Ancak kendilerinin olası bir puan kaybı yaşaması halinde de derbinin kendileri için önemi kalmayacağını da üstüne basa basa tekrar etti. Kocaman, "Önce biz maçımızı kazanalım sonra rakiplere bakalım" diyerek de takımından bugün kazanmak için tam konsantrasyon istedi.

Kazanan takımı bozmuyor

Teknik direktör Aykut Kocaman, Kasımpaşa maçında kazanan kadroyu bozmuyor. Sarı-lacivertlilerde bu maç öncesinde eksik isim bulunmazken Kocaman da kadro istikrarına bu maçta devam edecek. Kanarya'da bu maç öncesinde Roberto Soldado, İsmail Köybaşı ve Nabil Dirar sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Kanarya 5. viteste!

F.Bahçe ligin 31. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. Saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda başlayacak maçın hakemi ise Cüneyt Çakır olacak... Ligde son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler 60 puanla 4. sırada yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı F.Bahçe Neustaedter, Valbuena ve Giuliano'nun (2) golleri ile 4-2 kazanmıştı.

Kanarya 3 puanı seriye bağladı

F.Bahçe, son 4 maçını kazanarak, Beşiktaş ile birlikte Süper Lig'de en uzun galibiyet serisini elinde bulunduruyor. Kanarya bunun yanı sıra deplasmanda son 3 maçından 9 puan toplayarak da ligin deplasmandaki en uzun galibiyet serisine sahip.



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