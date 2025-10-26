Kocaelispor, ligde seriye bağladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.



Körfez temsilcisi, 16 yıl sonra çıktığı Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor.



Ligde çıktığı ilk 7 maçta 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Kocaelispor, rakip fileleri 4 kez havalandırırken kalesinde 12 gol gördü.



Transfer döneminde kadrosuna 18 oyuncu katan yeşil-siyahlı ekip, futbolcuların birbirine uyum sağlaması ve mücadele gücünü artırmasıyla sahadan 8. haftadan itibaren iyi sonuçlar almaya başladı.



Ligin 8. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 1-0 yenen Kocaeli temsilcisi, sonrasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2, cumartesi günü de evinde Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.



Kocaelispor, aldığı seri galibiyetlerle puanını 11'e çıkardı. Körfez temsilcisi, sahasındaki son 2 maçta kalesinde gol görmedi.



Yeşil-siyahlı ekibin yeni transferi Tayfur Bingöl de golleriyle takıma katkı sağlıyor. Bingöl, Kocaelispor formasıyla çıktığı 4 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırdı.



