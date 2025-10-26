27 Ekim
Kocaelispor, ligde seriye bağladı!

Süper Lig'de Alanyaspor'u mağlup eden Kocaelispor, ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

Kocaelispor, ligde seriye bağladı!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Körfez temsilcisi, 16 yıl sonra çıktığı Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor.

Ligde çıktığı ilk 7 maçta 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Kocaelispor, rakip fileleri 4 kez havalandırırken kalesinde 12 gol gördü.

Transfer döneminde kadrosuna 18 oyuncu katan yeşil-siyahlı ekip, futbolcuların birbirine uyum sağlaması ve mücadele gücünü artırmasıyla sahadan 8. haftadan itibaren iyi sonuçlar almaya başladı.

Ligin 8. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 1-0 yenen Kocaeli temsilcisi, sonrasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2, cumartesi günü de evinde Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Kocaelispor, aldığı seri galibiyetlerle puanını 11'e çıkardı. Körfez temsilcisi, sahasındaki son 2 maçta kalesinde gol görmedi.

Yeşil-siyahlı ekibin yeni transferi Tayfur Bingöl de golleriyle takıma katkı sağlıyor. Bingöl, Kocaelispor formasıyla çıktığı 4 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
