Kocaeli'de başpehlivan Tanju Gemici

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Tanju Gemici başpehlivan oldu.



Hergeleci İbrahim Er Meydanı'nda düzenlenen organizasyona, 39'u baş boyunda olmak üzere 500'e yakın güreşçi katıldı.



Final mücadelesinde Orhan Okulu ile karşılaşan Tanju Gemici, rakibini yenerek başpehlivan unvanını elde etti.



Müsabakaları Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve diğer protokol üyeleri de izledi.



Başpehlivan Tanju Gemici'nin altın kemer ve kupasını ise Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman verdi.





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