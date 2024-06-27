Knicks'ten OG Anunoby'ye 212 milyon dolar!

New York Knicks ve OG Anunoby'nin beş yıllığı 212,5 milyon dolarlık bir sözleşme üzerinde anlaştıkları bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Knicks'ten OG Anunoby'ye 212 milyon dolar!
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27 Haziran 2024 11:20
New York Knicks ve OG Anunoby'nin beş yıllığı 212,5 milyon dolarlık bir sözleşme üzerinde anlaştıkları bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Anunoby'nin anlaşmasının oyuncu opsiyonu ve takas bonusu içereceğini söyledi.

Anunoby, Knicks ile çıktığı 23 normal sezon maçında 34.9 dakikada 14.1 sayı, 4.4 ribaund, 1.5 asist, 1.7 top çalma ve 1.0 blok ortalamaları yakalamıştı.

Knicks'in geçtiğimiz günlerde Mikal Bridges'i kadrosuna katmasıyla, Anunoby'yi elden çıkarmak istemiş olabileceği düşünülmüş olsa da, ekip kısa süre içinde 26 yaşındaki oyuncuyu elinde tutmaya halen büyük öncelik verdiğini bildirmişti.

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