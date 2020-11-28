Klopp'ten Messi, Ronaldo ve Maradona kıyaslaması

Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, hayatını kaybeden Maradona hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Klopp'ten Messi, Ronaldo ve Maradona kıyaslaması
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28 Kasım 2020 22:05
Liverpool'da Jürgen Klopp, 60 yaşında hayatını kaybeden Armando Maradona hakkındaki fikirlerini paylaştı.

Alman teknik adam, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu da Maradona ile kıyasladı.

"EN İYİSİYDİ"

Klopp açıklamasında; "Hayatım boyunca gördüklerim arasında en iyisiydi. Belki şimdi değil artık Cristiano ve Messi var. Maradona'nın hayatı en üst seviyede olmanın ne kadar zor olabileceğini gösteriyor." dedi.

Liverpool teknik direktörü açıklamalarının sonunda; "Etkileyici bir figürdü. Onunla sadece bir kez karşılaştım. Maradona'yla tanışmak, Papa'yla tanışmak gibiydi." sözlerini sarf etti.



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