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Kings: "Iverson sakatken oynamasın diye, formasını saklardık!"

Philadelphia 76ers'ın eski genel menajeri Billy Kings, takımın eski süperstarı Allen Iverson'ın sakatlıklarla boğuşurken, formasını sakladıklarını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers'ın eski genel menajeri Billy Kings, takımın eski süperstarı Allen Iverson'ın sakatlıklarla boğuşurken, formasını sakladıklarını açıkladı.

"Audacy NBA Show" podcastine konuk oldan Kings, Iverson hakkında şunları söyledi:

"Iverson maçlarda izin yaparak oynamamazlık etmek istemezdi. Antrenmanlarda, belki. Ama maçlarda bunu yapmak istemezdi. Sakatlandığında ve oynayamayacağını bildiğimizde, formasını saklardık. Formasını aramak için soyunma odasına geleceği için, bulamasın diye bir yere kilitlerdik."

"ÇOCUĞU FOOT LOCKER'A YOLLAMIŞTI"

King, Iverson'ın bir maçtan önce ayakkabılarını bulamadığı ve kendisine yeni bir çift alması için top toplayan çocuğu gönderdiği bir anıyı da şu şekilde hatırladı:

"Bir keresinde New York'tayken formasını bulmuştu ama ayakkabıları yoktu. Top toplayan çocuğu köşedeki Foot Locker'a yollamaya uğraşıyordu: 'Bana bir çift Reebok al. Onlarla oynarım.' demişti. Sonra oradaki bir görevliye seslenip, 'Kaç numara giyiyorsun, ayakkabılarını versene' demişti. Oynamayı çok isteyen biriydi."


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