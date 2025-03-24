Kim Min-Jae geri döndü!

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Bayern Münih'in Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae, yaşadığı sakatlığın ardından takımla çalışmalara başladı.
Bayern Münih'in Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae, yaşadığı sakatlığın ardından takımla çalışmalara başladı.
Bir süredir sahalardan uzak kalan başarılı stoper, bireysel antrenmanlarını tamamladıktan sonra takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmanlara katıldı.
Başarılı stoper, Bayern Münih'in Bochum ve Union Berlin maçlarında sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.
PERFORMANSI
Bu sezon Bayern formasıyla 37 maça çıkan oyuncu, 3 gollük performans sergiledi.