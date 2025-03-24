Kim Min-Jae geri döndü!

Bayern Münih forması giyen Kim Min-Jae, sakatlığının ardından takımla çalışmalara başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Kim Min-Jae geri döndü!
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24 Mart 2025 19:36

Bayern Münih'in Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae, yaşadığı sakatlığın ardından takımla çalışmalara başladı.

Bir süredir sahalardan uzak kalan başarılı stoper, bireysel antrenmanlarını tamamladıktan sonra takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmanlara katıldı.

Başarılı stoper, Bayern Münih'in Bochum ve Union Berlin maçlarında sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.

PERFORMANSI

Bu sezon Bayern formasıyla 37 maça çıkan oyuncu, 3 gollük performans sergiledi.

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