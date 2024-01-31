Kidd: "Luka, Nowitzki'den daha iyi ve Jordan seviyesinde!"

Dallas Mavericks'ten Jason Kidd, takımın süperstarı Luka Doncic'in "Dirk Nowitzki'den daha iyi ve Michael Jordan'ın seviyesinde olduğunu" söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kidd: 'Luka, Nowitzki'den daha iyi ve Jordan seviyesinde!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2024 14:09
Son güncelleme 31 Ocak 2024 14:18
Dallas Mavericks'ten Jason Kidd, takımın süperstarı Luka Doncic'in "Dirk Nowitzki'den daha iyi ve Michael Jordan'ın seviyesinde olduğunu" söyledi.

Kidd, Doncic'in takım tarihindeki en iyi oyuncu olduğunu ve Mavericks forması giyen en iyi oyuncu olarak Nowitzki'yi geride bıraktığını belirtti.

Dallas'ta 97.1 The Freak isimli radyonun 'The Downbeat' programına konuk olan Kidd, 24 yaşındaki Doncic'in Michael Jordan ve NBA tarihinin en iyi oyuncuları arasındaki diğer isimlerle aynı tartışmada yer aldığını açıkladı:

"Dirk'ten daha iyi. Kendisi tarihin en iyisi olan MJ'in bulunduğu, LeBron (James) ve Kobe (Bryant) gibilerin yer aldığı atmosferde. Dolayısıyla, bu genç adamın henüz 24 yaşında, Dallas'ın hiç görmediği şeyler yapmış olduğu gerçeğini takdir etmek lazım.

Bunu içimden de söylemiştim: Dirk'ten daha iyi. Dirk'ün asla yapamayacağı şeyleri yapıyor ve artık sonunda bir şampiyonluk kazanmak için doğru insanları etrafına toplama fırsatı var."

Doncic, bu sezon 26-21'lik dereceye sahip Mavericks ekibiyle 34.7 sayı, 8.6 ribaund ve 9.6 asist ortalamalarına sahip.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery