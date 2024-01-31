Dallas Mavericks'ten Jason Kidd, takımın süperstarı Luka Doncic'in "Dirk Nowitzki'den daha iyi ve Michael Jordan'ın seviyesinde olduğunu" söyledi.



Kidd, Doncic'in takım tarihindeki en iyi oyuncu olduğunu ve Mavericks forması giyen en iyi oyuncu olarak Nowitzki'yi geride bıraktığını belirtti.



Dallas'ta 97.1 The Freak isimli radyonun 'The Downbeat' programına konuk olan Kidd, 24 yaşındaki Doncic'in Michael Jordan ve NBA tarihinin en iyi oyuncuları arasındaki diğer isimlerle aynı tartışmada yer aldığını açıkladı:



"Dirk'ten daha iyi. Kendisi tarihin en iyisi olan MJ'in bulunduğu, LeBron (James) ve Kobe (Bryant) gibilerin yer aldığı atmosferde. Dolayısıyla, bu genç adamın henüz 24 yaşında, Dallas'ın hiç görmediği şeyler yapmış olduğu gerçeğini takdir etmek lazım.



Bunu içimden de söylemiştim: Dirk'ten daha iyi. Dirk'ün asla yapamayacağı şeyleri yapıyor ve artık sonunda bir şampiyonluk kazanmak için doğru insanları etrafına toplama fırsatı var."



Doncic, bu sezon 26-21'lik dereceye sahip Mavericks ekibiyle 34.7 sayı, 8.6 ribaund ve 9.6 asist ortalamalarına sahip.



