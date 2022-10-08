Kick boksta millilerden Dünya Şampiyonası'nda 49 madalya

İtalya'da 30 Eylül-8 Ekim tarihlerinde düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda Genç Milli Takım, 49 madalya elde etti.



Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler 15 altın, 6 gümüş ve 28 bronz madalya kazandı.



Şampiyonaya ilişkin değerlendirmede bulunan federasyon başkanı Salim Kayıcı, "Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda sporcularımız 49 madalya kazandı. Şampiyonada bütün sporcularımız devleti için, milleti için, bayrağı için elinden geleni yaptı, hepsini tebrik ediyorum. Ayrıca sporcularımızı yetiştiren antrenörlerimize ve şampiyonada görev alan antrenörlerimize teşekkür ediyorum. En büyük destekçilerimiz başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve yüce milletimize teşekkür ediyorum. Aldığımız madalyaları tüm halkımıza armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.



Organizasyonda derece elde eden sporcular şunlar:



Altın:



Yakub Alperen Kaysi - 51 kilo (Full Contact)



Muhammet Taşkın - 51 kilo (Low Kick)



Yağmur Özçelik - 48 kilo (K1 Style)



Samed Ağdeve - 89 kilo (Kick Light)



Ferit Karadağlı - 91 kilo (Low Kick)



Zeynep Neris Karadağ - 48 kilo (Full Contact)



Fikriye Naz Yavuz - 48 kilo (Low Kick)



Sıla Kartal - 65 kilo (Full Contact)



Sudenaz Turan - 56 kilo (Low Kick)



Ada Çetiner - 70 kilo (Low Kick)



Cemren Temizel - 65 kilo (Low Kick)



Okan Buğra Karaman - 54 kilo (Full Contact)



Ziya Furkan Gündüz - 67 kilo (Low Kick)



Çetin Karapınar - 60 kilo (Full Contact)



Sude Nur Basancı - 56 kilo (K1 Style)



Gümüş:



Ekin Padak - 57 kilo (Low Kick)



Berfin Yeşilfidan - 52 kilo (Full Contact)



Ünzile Selin Ak - 70 kilo (Full Contact)



Emre Güney - +91 kilo (Low Kick)



Şevket Arslan - +81 kilo (K1 Style)



Mustafa Soner Kılınç - 60 kilo (Low Kick)



Bronz:



Ali Sarı - 94 kilo (Kick Light)



Atanur Yayla - +94 kilo (Kick Light)



Yiğit Halil Yılmaz - +81 kilo (Full Contact)



Ebubekir Yıldız - 81 kilo (Full Contact)



Hasan Efe Durgut - 86 kilo (Full Contact)



Kadir Danacıoğlu - +91 kilo (Full Contact)



Neşe Özcan - +70 kilo (Full Contact)



Elif Ceren Şanlı - 52 kilo (Low Kick)



Melisa Kafalı - +60 kilo (Low Kick)



Seyit Ali Arıcı - 54 kilo (Low Kick)



Emin Özer - 86 kilo (Low Kick)



Dilara Gürsoy - +60 kilo (K1 Style)



İsrafil Güngör - 51 kilo (K1 Style)



Emrecan Kuluman - 86 kilo (K1 Style)



Baran Tuncer - 91 kilo (K1 Style)



Beyaz Çetinkaya - 65 kilo (K1 Style)



Faruk Aydın - 79 kilo (Kick Light)



Berfin Güleken - 50 kilo (Kick Light)



Melda Seçkin - +70 kilo (Kick Light)



Sefa Sönmez - 67 kilo (Full Contact)



Azra Uyar - 56 kilo (Full Contact)



Zeynep Zengin - 60 kilo (Full Contact)



Koray Sarı - 63,5 kilo (Full Contact)



Mehmet Teker - 54 kilo (K1 Style)



Yusuf Polat - 60 kilo (K1 Style)



Yakup Akgül - 67 kilo (K1 Style)



Sadık Enes Yavuz - 75 kilo (K1 Style)



Arda Baş - 81 kilo (Low Kick)





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